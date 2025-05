Apprendre la calligraphie coréenne – Cosmopolis Nantes, 31 mai 2025 15:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-31 15:00 – 16:00

Gratuit : non 10€ / Sur réservation : tél. 02 52 10 82 00

Atelier proposé dans le cadre du 12e Festival Printemps Coréen sur le thème « Harmonie et Grandeur de la Nature » Dans cet atelier, plongez dans l’univers fascinant de la calligraphie coréenne : Apprentissage des bases, signification des caractères, création personnelle.Réalisez votre propre oeuvre calligraphique, un souvenir unique.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr