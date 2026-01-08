Apprendre la sculpture sur bois Médiathèque Sainte-Menehould

Apprendre la sculpture sur bois

Médiathèque 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Début : 2026-02-07 13:00:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

2026-02-07

Tout public

En partant des observations faites à la réserve naturelle de Belval , Jean Bergeron, sculpteur, vous accompagnera dans la réalisation d’un oiseau sculpté dans le bois. Dessin, taille, etc…

Stage de 6 heures.

Gratuit à partir de 16 ans. .

