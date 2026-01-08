Apprendre la sculpture sur bois Médiathèque Sainte-Menehould
Apprendre la sculpture sur bois
Médiathèque 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Début : 2026-02-07 13:00:00
fin : 2026-02-07 16:00:00
2026-02-07
Tout public
En partant des observations faites à la réserve naturelle de Belval , Jean Bergeron, sculpteur, vous accompagnera dans la réalisation d’un oiseau sculpté dans le bois. Dessin, taille, etc…
Stage de 6 heures.
Gratuit à partir de 16 ans. .
Médiathèque 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97
