Apprendre l’artisanat traditionnel coréen d’objets en laque incrustée de nacre – Cosmopolis Nantes, 19 mai 2025 11:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-19 11:00 – 12:00

Gratuit : non 10€ / Sur réservation : tél. 02 52 10 82 00

Atelier proposé dans le cadre du 12e Festival Printemps Coréen sur le thème « Harmonie et Grandeur de la Nature »Une expérience unique entre nature et art !Créez votre propre talisman en nacre inspiré du bukeo, le poisson sacré de Corée, symbole de protection et de sagesse.Animé par l’artiste coréenne Choi Jin Kyoung, cet atelier initie les participant·e·s à l’art ancestral du Najeonchilgi – une technique raffinée de laque coréenne incrustée de nacre. Une immersion poétique dans la spiritualité coréenne et son lien profond avec la nature.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr