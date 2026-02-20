Apprendre le feu par friction

12 Place Joseph Bourreau Esvres Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18 2026-04-01

Dans un cadre champêtre, mêlant forêt et prairie, vous apprendrez les gestes pour réaliser un feu primitif, comme le faisaient nos aïeux. Vous récolterez les essences de bois nécessaires à la confection de votre kit, puis vous apprendrez les gestes du feu par friction avec archet.

Dans un cadre champêtre, mêlant forêt et prairie, vous apprendrez les gestes pour réaliser un feu primitif, comme le faisaient nos aïeux. Vous récolterez les essences de bois nécessaires à la confection de votre kit, puis vous apprendrez les gestes du feu par friction avec archet. Après avoir obtenu une braise, vous ferez naître une flamme dans un nid d’herbe et de massette.

Lors de cette journée, vous apprendrez à reconnaître les plantes et champignons utiles pour la réalisation et le transport du feu. Vous connaîtrez tous les détails à la réalisation d’un feu primitif et serez à même de reproduire les gestes chez vous. .

12 Place Joseph Bourreau Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 67 76 76 67 pleinlavue37@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In a rural setting combining forest and meadow, you’ll learn how to build a primitive fire, just as our ancestors did. You’ll collect the wood species you need to build your kit, then learn how to make a fire by friction with a bow.

L’événement Apprendre le feu par friction Esvres a été mis à jour le 2026-02-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme