Apprendre le Tatakizomé, Bibliothèque Roseraie, Toulouse

Apprendre le Tatakizomé Vendredi 10 avril, 16h30 Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T16:30:00+02:00 – 2026-04-10T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-10T16:30:00+02:00 – 2026-04-10T18:30:00+02:00

Vendredi 10 avril – 16h30

De tataki “frapper” et zome “teindre”, le tataki zomé est une technique artisanale venue du Japon qui permet d’imprimer des motifs végétaux sur des tissus. Inspirée de savoir-faire traditionnels, cet art délicat révèle les pigments naturels des fleurs, feuilles et plantes de saison.

Lors de l’atelier programmé dans le cadre de notre temps fort Voyage au cœur du Japon, nous décorerons ensemble des sacs en coton, que vous pourrez rapporter chez vous. Un moment convivial pour découvrir une technique écologique et repartir avec une création unique.

Bibliothèque Roseraie

Durée : 2h – Sur inscription au 05 31 22 95 34

Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 33 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/roseraie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 34 »}] Métro ligne A – station RoseraieVélô-Toulouse : station 178 – avenue Brunaud

dans le cadre de notre temps fort Voyage au cœur du Japon