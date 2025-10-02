Apprendre les gestes qui sauvent Bahus-Soubiran
Apprendre les gestes qui sauvent Bahus-Soubiran jeudi 2 octobre 2025.
Apprendre les gestes qui sauvent
Salle Sylvain Lacère Bahus-Soubiran Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Les gestes qui sauvent
Afin de ne pas vous retrouver impuissant face à une personne qui aurait besoin de premiers secours, venez apprendre les gestes qui sauvent!!
Rendez vous le jeudi 2 octobre ,14h30 à la salle Sylvain Lacere.
Inscription au 0686743342 .
Salle Sylvain Lacère Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 74 33 42
English : Apprendre les gestes qui sauvent
German : Apprendre les gestes qui sauvent
Italiano :
Espanol : Apprendre les gestes qui sauvent
L’événement Apprendre les gestes qui sauvent Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2025-09-19 par Tourisme Aire Eugénie