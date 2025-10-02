Apprendre les gestes qui sauvent Bahus-Soubiran

Apprendre les gestes qui sauvent

Salle Sylvain Lacère Bahus-Soubiran Landes

Les gestes qui sauvent

Afin de ne pas vous retrouver impuissant face à une personne qui aurait besoin de premiers secours, venez apprendre les gestes qui sauvent!!

Rendez vous le jeudi 2 octobre ,14h30 à la salle Sylvain Lacere.

Inscription au 0686743342 .

Salle Sylvain Lacère Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 74 33 42

