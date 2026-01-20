Apprendre les gestes qui sauvent salle des floralies La Baule-Escoublac

Apprendre les gestes qui sauvent

salle des floralies place des salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Rejoignez-nous pour une journée de sensibilisation aux gestes qui sauvent, ouverte à tous à partir de 12 ans. Apprenez les techniques essentielles de premiers secours, comme la PLS et le garrot, avec la participation de la Fédération de cardiologie. Cet événement, renouvelé après le succès de la première édition, vise à préparer notre communauté à réagir efficacement en cas d’urgence. Venez nombreux pour acquérir ces compétences vitales !

