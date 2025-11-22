Apprendre ou à jeter La Bernerie-en-Retz

Apprendre ou à jeter

Cinéma Jeanne D’Arc et Salle Magrés La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22 2025-11-23

8ème édition du Festival Apprendre ou à jeter cette année à La Bernerie-en-Retz réfléchir, agir, ne plus polluer…suivi d’un ciné-débat Leurs champs du coeur film documentaire de Mickaël Denis-Shi.

Dans le cadre du festival AlimenTERRE 2025, une dizaine d’associations locales co-organisent des ciné-débats autour d’un documentaire passionnant le 22 novembre.

Autant d’opportunités de découvrir les structures locales organisatrices, de comprendre les enjeux pour mieux choisir son alimentation, de débattre de la rémunération au sein des filières pour inventer l’avenir avec nos paysan.nes engagé.es localement…

Le documentaire sera suivi d’un débat et vous profiterez des stands, d’une librairie, d’un apéro-grignottages en présence de paysans locaux dont l’un des intervenants du film.

LEURS CHAMPS DU COEUR

76 min (documentaire), Mickaël Denis-Shi, Mimiozart, 2025

Comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice pour ceux qui la produisent et accessible au plus grand nombre ? C’est cette question apparemment insoluble qui sert de point de départ à un tour de France de 15 agriculteurs et agricultrices qui nous parlent de leurs galères, des solutions possibles, de la beauté du métier aussi. A cœurs ouverts, ils nous livrent des témoignages sincères, touchants, qui donnent envie de se mettre en mouvement pour, collectivement, améliorer notre manière de nous nourrir.

Infos https://www.alimenterre.org/leurs-champs-du-coeur

Le collectif éco-citoyen Le Temps des Cerises proposera sa traditionnelle Gratiferia de Vêtements Automne-Hiver pour enfants et adultes le 23 novembre. Une Gratiferia de Vêtements c’est quoi ? Une foire gratuite de vêtements, où tout le monde peut prendre des vêtements qui lui vont, en apporter des propres et en bon état qui feront le bonheur de quelqu’un. Le collectif en est à sa 4ème Gratiferia d’Automne-Hiver et compte bien continuer, car nous avons toutes et tous des vêtements qui nous plaisent moins, mais qui peuvent toujours plaire : dans une démarche de réduction des déchets issus de l’industrie du textile, et une sorte d’économie circulaire.

Samedi 23 novembre à la salle Magrés, cette Gratiferia sera parmi de nombreuses animations : ateliers, repair café, … proposés par différents partenaires : le Temps des Cerises, SurfRider, l’association Hirondelle…

Contacts et inscriptions aux ateliers:

collectif.tempsdescerises@gmail.com

https://www.facebook.com/CollectifTempsDesCerises/

Cinéma Jeanne D’Arc et Salle Magrés La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire collectif.tempsdescerises@gmail.com

English :

8th edition of the Learn or Throw Away Festival this year in La Bernerie-en-Retz: think, act, stop polluting…followed by a film-debate Leurs champs du coeur documentary film by Mickaël Denis-Shi.

German :

8. Ausgabe des Festivals Lernen oder wegwerfen dieses Jahr in La Bernerie-en-Retz: nachdenken, handeln, nicht mehr verschmutzen…gefolgt von einer Filmdebatte Leurs champs du coeur Dokumentarfilm von Mickaël Denis-Shi.

Italiano :

ottava edizione del Festival Impara o butta via , quest’anno a La Bernerie-en-Retz: pensa, agisci, smetti di inquinare… seguito da un film-dibattito Leurs champs du coeur di Mickaël Denis-Shi.

Espanol :

8ª edición del Festival Aprender o tirar este año en La Bernerie-en-Retz: pensar, actuar, dejar de contaminar… seguido de una película-debate Leurs champs du coeur documental de Mickaël Denis-Shi.

