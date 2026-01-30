Apprends à faire tes semis ! Ressourcerie Le Plant B Paris
Atelier accessible aussi en duo parent–enfant : un moment idéal pour comprendre ensemble comment faire pousser ses premières plantes.
Repars avec tes futurs pousses !
Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !
Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI
Apprends à réaliser tes propres semis avec des astuces simples et du matériel de réemploi et de récup’ !
Le samedi 28 février 2026
de 15h00 à 16h30
Le mercredi 25 février 2026
de 15h00 à 16h30
payant
1 place : 5 €
Possibilité de venir en duo parent-enfant (1 barquette de semis par duo)
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org
