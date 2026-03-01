Apprends à faire tes semis ! Ressourcerie Le Plant B Paris

Atelier accessible aussi en duo parent–enfant : un moment idéal pour comprendre ensemble comment faire pousser ses premières plantes.

Repars avec tes futurs pousses !

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Apprends à réaliser tes propres semis avec des astuces simples et du matériel de réemploi et de récup’ !

Le mercredi 11 mars 2026

de 16h30 à 18h00

payant

1 place : 5 €

Possibilité de venir en duo parent-enfant (1 barquette de semis par duo)

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-11T17:30:00+01:00

fin : 2026-03-11T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-11T16:30:00+02:00_2026-03-11T18:00:00+02:00

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org



Afficher la carte du lieu Ressourcerie Le Plant B et trouvez le meilleur itinéraire

