Apprends à peindre comme à la Préhistoire ! Excisum Villeneuve-sur-Lot

Apprends à peindre comme à la Préhistoire !

Excisum 1 quater, Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Avec cet atelier d’Excisum, les 6-10 ans découvrent l’art pariétal et les gestes des premiers peintres.

Une activité à la fois ludique et pédagogique pour éveiller la curiosité, développer la créativité et mieux comprendre notre patrimoine.

Réservation obligatoire (places limitées).

Avec cet atelier d’Excisum, les 6-10 ans découvrent l’art pariétal et les gestes des premiers peintres.

Une activité à la fois ludique et pédagogique pour éveiller la curiosité, développer la créativité et mieux comprendre notre patrimoine.

Réservation obligatoire (places limitées). .

Excisum 1 quater, Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 28 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apprends à peindre comme à la Préhistoire !

From Homo Habilis to Home Sapiens, this exhibition lifts the veil on how Paleolithic humans lived their daily lives and interacted with their environment.

L’événement Apprends à peindre comme à la Préhistoire ! Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot