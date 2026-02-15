Apprends à peindre comme à la Préhistoire ! Excisum Villeneuve-sur-Lot
Excisum 1 quater, Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Avec cet atelier d’Excisum, les 6-10 ans découvrent l’art pariétal et les gestes des premiers peintres.
Une activité à la fois ludique et pédagogique pour éveiller la curiosité, développer la créativité et mieux comprendre notre patrimoine.
Réservation obligatoire (places limitées).
Excisum 1 quater, Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 28 96
