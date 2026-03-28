Apprenez à créer un CV sur la plateforme de design Canva Montargis
Apprenez à créer un CV sur la plateforme de design Canva Montargis mardi 28 avril 2026.
Apprenez à créer un CV sur la plateforme de design Canva
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 18:00:00
fin : 2026-04-28 19:30:00
Date(s) :
2026-04-28
Apprenez à créer un CV sur la plateforme de design Canva
Avec Canva, outil de conception graphique, et ses fonctionnalités avancées, créez un CV moderne et percutant en quelques clics ! Personnalisez des modèles thématiques pour mettre en valeur votre parcours et capter l’attention des recruteurs. Bénéficiez également de conseils sur les éléments essentiels à inclure dans un CV. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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Learn how to create a CV on the Canva design platform
L’événement Apprenez à créer un CV sur la plateforme de design Canva Montargis a été mis à jour le 2026-03-28 par OT MONTARGIS
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