APPRENEZ À LIRE LES ÉTIQUETTES Altier

lundi 3 novembre 2025.

APPRENEZ À LIRE LES ÉTIQUETTES

Salle des fêtes Altier Lozère

Début : 2025-11-03 14:00:00

fin : 2025-11-03 16:00:00

2025-11-03

Atelier gratuit animé par Elsa Daveau Violet, Diététicienne-Nutritionniste, dans le cadre d’une action de prévention soutenue par la Mutualité Française.

Objectif aider les habitants à mieux comprendre les étiquettes des produits alimentaires, à repérer les pièges marketing et à faire des choix plus éclairés pour leur santé et leur budget.

Sur inscription au 06 67 76 44 98

Salle des fêtes Altier 48800 Lozère Occitanie +33 6 67 76 44 98

English :

Free workshop led by Elsa Daveau Violet, Dietician-Nutritionist, as part of a prevention initiative supported by Mutualité Française.

Objective: to help local residents better understand food labels, spot marketing traps and make more informed choices for their health and budget.

To register, call 06 67 76 44 98

German :

Kostenloser Workshop unter der Leitung von Elsa Daveau Violet, Diätassistentin und Ernährungsberaterin, im Rahmen einer von der Mutualité Française unterstützten Präventionsmaßnahme.

Ziel: Den Einwohnern helfen, die Etiketten von Lebensmitteln besser zu verstehen, Marketingfallen zu erkennen und fundiertere Entscheidungen für ihre Gesundheit und ihr Budget zu treffen.

Nach Anmeldung unter 06 67 76 44 98

Italiano :

Workshop gratuito condotto da Elsa Daveau Violet, dietista-nutrizionista, nell’ambito di un’iniziativa di prevenzione sostenuta da Mutualité Française.

L’obiettivo è aiutare i residenti locali a comprendere meglio le etichette dei prodotti alimentari, a individuare le trappole del marketing e a fare scelte più consapevoli per la loro salute e il loro budget.

Per iscriversi, chiamare il numero 06 67 76 44 98

Espanol :

Taller gratuito impartido por Elsa Daveau Violet, Dietista-Nutricionista, en el marco de una iniciativa de prevención apoyada por la Mutualidad Francesa.

El objetivo es ayudar a los habitantes de la zona a comprender mejor las etiquetas de los alimentos, detectar las trampas del marketing y tomar decisiones más informadas para su salud y su presupuesto.

Para inscribirse, llame al 06 67 76 44 98

