Apprenez à soigner vos plantes, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux

Informations pratiques

Apprenez à soigner vos plantes Mardi 22 septembre, 14h30 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit,, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T14:30:00+02:00 – 2026-09-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T14:30:00+02:00 – 2026-09-22T16:30:00+02:00

Venez apprendre à soigner vos plantes d’intérieur pendant cet atelier ouvert aux débutants. De l’observation au traitements en passant par la prévention, nous partagerons les clefs de l’agroécologie pour vos plantes.

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron

Accessible à pied, à vélo, en transports en commun

Bus 9 (arrêt Mandron)

Bus 15 (arrêt Poirson)

Bus 82 (arrêt Parc Rivière)

Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)

Tram D (arrêt Camille Godard)

Durant cet atelier venez découvrir les clefs pour prendre soin de vos plantes. maison jardinier

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