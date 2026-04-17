Apprenez à trancher le saumon fumé Saumonerie granvillaise Granville
Apprenez à trancher le saumon fumé Saumonerie granvillaise Granville mercredi 22 avril 2026.
Granville
Apprenez à trancher le saumon fumé
Saumonerie granvillaise 210 Rue du Conillot Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 11:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Atelier pratique pour apprendre à trancher vous-même votre saumon fumé, avec un artisan expérimenté (30 ans de métier).
Vous découvrez les gestes de base du tranchage (position, angle, régularité) et comprenez concrètement comment est fabriqué un saumon fumé artisanal choix du poisson, salage, fumage.
Objectif clair être capable de vous entraîner chez vous et gagner en autonomie.
Point concret un saumon entier non tranché coûte environ 30 % moins cher — vous économisez sans perdre en qualité.
– 10 % sur les produits à la fin
Atelier maintenu à partir de 8 personnes .
Saumonerie granvillaise 210 Rue du Conillot Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 59 45 07 info@lesaumonier.fr
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English : Apprenez à trancher le saumon fumé
L’événement Apprenez à trancher le saumon fumé Granville a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Granville Terre et Mer
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