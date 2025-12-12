Apprenez la broderie d’art! Mimbaste

Apprenez la broderie d’art!

Venez apprendre la broderie d’art! 75€ la journée, matériel compris. Un atelier qui se déroulera le 15 décembre de 10H à 17H à la Ruche Eco solidaire de Mimbaste. Vous n’avez aucune expérience? Pas de soucis! Réservation obligatoire.

1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 02 67 50

English : Apprenez la broderie d’art!

Come and learn embroidery! 75? per day, materials included. This workshop will take place on December 15 from 10 a.m. to 5 p.m. at the Ruche Eco solidaire in Mimbaste. No experience? No problem! Reservations required.

