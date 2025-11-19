Apprenez les IA – STOP aux présentations fades et aux slides illisibles : crée des slides en un clic (ou presque) !

STOP aux présentations fades et aux slides illisibles : crée ton modèle Gamma en un clic (ou presque) !

Tu passes des heures à bricoler des slides sur PowerPoint ou Canva ?

Tu veux des présentations pro, harmonisées, aux couleurs de ton asso, sans t’arracher les cheveux ?

Bonne nouvelle : on t’apprend à faire tout ça… avec Gamma, l’outil IA qui simplifie la création de présentations !

On lance un atelier en ligne (1h30) pour apprendre à construire facilement un modèle de présentation clair, moderne et accessible.

Date : mercredi 19 novembre 2025 entre 12h15 et 13h45

Durée : 1h30 en visioconférence

Tarif : 10 € (pour rémunérer l’animatrice)

Ouvert à toutes et tous – pas besoin d’être membre du réseau, partagez largement !

Le replay sera disponible pendant 7 jours après l’atelier

Au programme :

✔️ Découvrir Gamma et sa logique “contenu → mise en forme”

✔️ Créer ton thème de marque (couleurs, polices, logo)

✔️ Transformer un ancien support ou un plan texte en slides harmonisées

✔️ Générer de nouvelles présentations avec l’IA intégrée

✔️ Choisir et intégrer des visuels accessibles et cohérents

✔️ À la fin, tu repars avec un modèle Gamma aux couleurs de ton asso et une méthode pour ne plus jamais repartir de zéro !

Animé par Isabelle DUMONT, consultante en développement associatif

Elle aide les associations à structurer leurs supports et à gagner du temps grâce à la programmation visuelle et à l’IA.

Une approche pédagogique, pas à pas, pour créer des outils simples, gratuits et efficaces.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 12h00 à 13h45

payant

Pour s’inscrire : https://association.centralesupelec-alumni.com/fr/event/collision-stop-aux-presentations-fades-et-aux-slides-illisibles-cree-des-slides-avec-gamma-en-un-clic-ou-presque-collision/2025/11/02/9482

Public jeunes et adultes.

