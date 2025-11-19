Apprenez les IA – STOP aux présentations fades et aux slides illisibles : crée des slides en un clic (ou presque) !
STOP aux présentations fades et aux slides illisibles : crée ton modèle Gamma en un clic (ou presque) !
Tu passes des heures à bricoler des slides sur PowerPoint ou Canva ?
Tu veux des présentations pro, harmonisées, aux couleurs de ton asso, sans t’arracher les cheveux ?
Bonne nouvelle : on t’apprend à faire tout ça… avec Gamma, l’outil IA qui simplifie la création de présentations !
On lance un atelier en ligne (1h30) pour apprendre à construire facilement un modèle de présentation clair, moderne et accessible.
Date : mercredi 19 novembre 2025 entre 12h15 et 13h45
Durée : 1h30 en visioconférence
Tarif : 10 € (pour rémunérer l’animatrice)
Ouvert à toutes et tous – pas besoin d’être membre du réseau, partagez largement !
Le replay sera disponible pendant 7 jours après l’atelier
Au programme :
✔️ Découvrir Gamma et sa logique “contenu → mise en forme”
✔️ Créer ton thème de marque (couleurs, polices, logo)
✔️ Transformer un ancien support ou un plan texte en slides harmonisées
✔️ Générer de nouvelles présentations avec l’IA intégrée
✔️ Choisir et intégrer des visuels accessibles et cohérents
✔️ À la fin, tu repars avec un modèle Gamma aux couleurs de ton asso et une méthode pour ne plus jamais repartir de zéro !
Animé par Isabelle DUMONT, consultante en développement associatif
Elle aide les associations à structurer leurs supports et à gagner du temps grâce à la programmation visuelle et à l’IA.
Une approche pédagogique, pas à pas, pour créer des outils simples, gratuits et efficaces.
Le mercredi 19 novembre 2025
de 12h00 à 13h45
payant
Pour s’inscrire : https://association.centralesupelec-alumni.com/fr/event/collision-stop-aux-presentations-fades-et-aux-slides-illisibles-cree-des-slides-avec-gamma-en-un-clic-ou-presque-collision/2025/11/02/9482
Public jeunes et adultes.
