Apprenons la Bretagne Conférence S’inventer breton salle des conférences de Vorgium Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer

Apprenons la Bretagne Conférence S’inventer breton

salle des conférences de Vorgium 5 rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’association Apprenons la Bretagne Deskomp Breizh nouvellement créée à Carhaix, souhaite contribuer au développement de l’offre culturelle en Centre-Bretagne en proposant une conférence par mois, animée par un intervenant de qualité et expert dans son domaine, ainsi que des séjours culturels, afin de faire découvrir les trésors culturels et naturels de l’Argoat.

Conférence du jour:

Gildas Grimault, docteur de l’Université Rennes 2 et chercheur au CELTIC-BLM, nous révèle les résultats de son enquête auprès des adultes ayant fait le choix de suivre une formation intensive pour apprendre le breton. Est-ce qu’apprendre à parler breton suffit réellement à devenir bretonnant ?

Durant deux ans, Gildas Grimault a suivi 18 adultes engagés en formation intensive de breton. À la suite de cette enquête, il soutient l’idée qu’apprendre le breton ne suffit pas à devenir bretonnant ! En effet, en formation, les stagiaires doivent aussi apprendre à devenir bilingues d’une langue minoritaire. Mais surtout, durant les mois d’apprentissage, ils ne cessent de reformuler le récit singulier qui les a conduits en formation de breton. C’est à partir de cette quête de sens singulière qu’ils pourront s’inventer bretonnants. .

salle des conférences de Vorgium 5 rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 12 32 00 18

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English : Apprenons la Bretagne Conférence S’inventer breton

L’événement Apprenons la Bretagne Conférence S’inventer breton Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-03 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée