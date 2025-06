Apprenti Eleveur moments magiques à la ferme – Sauveterre-de-Béarn 31 juillet 2025 18:30

Pyrénées-Atlantiques

Apprenti Eleveur moments magiques à la ferme Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

2025-07-31 18:30:00

2025-07-31 20:00:00

2025-07-31

Sauveterre-de-Béarn est le berceau de la Blonde d’aquitaine. L’espace de 2 heures, vous vous mettez dans la peau de nos jeunes agriculteurs nourriciers et participez aux soins qu’ils prodiguent à leurs animaux. Vous enfilez des surbottes pour visiter la ferme, allez chercher les vaches au pré et mettez la main à la fourche pour les nourrir.

Bien sûr, le foin, les aliments et les seaux sont fournis sur place. De grands espaces verts, une alimentation saine, une hygiène rigoureuse, tous les ingrédients sont réunis pour le bien-être animal et la protection de l’environnement. .

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com

