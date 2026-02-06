Apprenti Fermier Saint-Maixent
Apprenti Fermier Saint-Maixent mercredi 25 février 2026.
Apprenti Fermier
Les Petites Oisonnières Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Arrivée des enfants à 10h30 départ à 16h30. Prévoir un pique nique et un goûter.
– Ouvert aux enfants entre 4 et 12 ans.
– 20€ par enfant.
Sur RÉSERVATION.
Programme de la journée
– Nourrissage des animaux
– Approche des différents animaux
– Parcours et jeux avec les Poneys
– chasse au trésor
– Biberonnage de Coti et Pacha
– Activité manuelle sur le thème de la ferme
– Immersion dans les enclos des animaux
Pendant cette journée les enfants découvriront la vie a la ferme et les différentes espèces qui s’y trouvent, ils pourront également être au plus prêt des animaux et pouvoir les caresser.
N’hésitez pas à nous contacter Via Messenger ou par téléphone pour les réservations
– 06/15/56/31/91. Pas d’accompagnateur possible Places limitées. .
Les Petites Oisonnières Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 56 31 91
