Apprenti Fermier

Les Petites Oisonnières Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Arrivée des enfants à 10h30 départ à 16h30. Prévoir un pique nique et un goûter.

– Ouvert aux enfants entre 4 et 12 ans.

– 20€ par enfant.

Sur RÉSERVATION.

Programme de la journée

– Nourrissage des animaux

– Approche des différents animaux

– Parcours et jeux avec les Poneys

– chasse au trésor

– Biberonnage de Coti et Pacha

– Activité manuelle sur le thème de la ferme

– Immersion dans les enclos des animaux

Pendant cette journée les enfants découvriront la vie a la ferme et les différentes espèces qui s’y trouvent, ils pourront également être au plus prêt des animaux et pouvoir les caresser.

N’hésitez pas à nous contacter Via Messenger ou par téléphone pour les réservations

– 06/15/56/31/91. Pas d’accompagnateur possible Places limitées. .

Les Petites Oisonnières Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 56 31 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Apprenti Fermier Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-02-04 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude