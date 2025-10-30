Apprenti Pelotari Trinquet Saint-Martin Salies-de-Béarn
Trinquet Saint-Martin 35 Rue Saint-Martin Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Ici, chaque village dispose de son fronton, et on est loin d’imaginer toutes les spécialités de pelote basque que l’on peut y pratiquer.
Certaines pratiques paraissent simples mais… pas tant que ça ! Qu’à cela ne tienne, Philippe, éducateur sportif, après un rapide historique et beaucoup d’humour, vous propose de vous essayer à la Main-Nue, la Pala, la Xare et pour finir la Chistera.
C’est sportif, mais pas trop, plutôt divertissant !
Minimum 5 personnes (à partir de 6 ans).
Réservations et inscriptions à l’Office de Tourisme du Béarn des Gaves. .
Trinquet Saint-Martin 35 Rue Saint-Martin Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com
