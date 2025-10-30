Apprenti Pelotari Trinquet Saint-Martin Salies-de-Béarn

Trinquet Saint-Martin 35 Rue Saint-Martin Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Ici, chaque village dispose de son fronton, et on est loin d’imaginer toutes les spécialités de pelote basque que l’on peut y pratiquer.

Certaines pratiques paraissent simples mais… pas tant que ça ! Qu’à cela ne tienne, Philippe, éducateur sportif, après un rapide historique et beaucoup d’humour, vous propose de vous essayer à la Main-Nue, la Pala, la Xare et pour finir la Chistera.

C’est sportif, mais pas trop, plutôt divertissant !

Minimum 5 personnes (à partir de 6 ans).

Réservations et inscriptions à l’Office de Tourisme du Béarn des Gaves. .

Trinquet Saint-Martin 35 Rue Saint-Martin Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com

