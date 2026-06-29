Apprenti Pelotari Trinquet Saint-Martin Salies-de-Béarn
Apprenti Pelotari Trinquet Saint-Martin Salies-de-Béarn jeudi 9 juillet 2026.
Salies-de-Béarn
Apprenti Pelotari
Trinquet Saint-Martin 35 Rue Saint-Martin Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:30:00
fin : 2026-07-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Ici, chaque village dispose de son fronton, et on est loin d’imaginer toutes les spécialités de pelote basque que l’on peut y pratiquer.
Certaines pratiques paraissent simples mais… pas tant que ça ! Qu’à cela ne tienne, Philippe, éducateur sportif, après un rapide historique et beaucoup d’humour, vous propose de vous essayer à la Main nue, la pala, la Xare et pour finir la chistera.
C’est sportif, mais pas trop, plutôt divertissant ! .
Trinquet Saint-Martin 35 Rue Saint-Martin Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com
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English : Apprenti Pelotari
L’événement Apprenti Pelotari Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Béarn des Gaves
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