Apprenti soigneur de poneys

5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26

Les jardins de l’Éveil proposent un atelier pour les enfants de 4 à 6 ans pour apprendre à soigner un poney.

Atelier sans les parents, bottes et K-way à prévoir. .

5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apprenti soigneur de poneys

L’événement Apprenti soigneur de poneys Saint-Thonan a été mis à jour le 2026-02-10 par OT LANDERNEAU DAOULAS