Apprenti soigneur de poneys Saint-Thonan
5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan Finistère
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
2026-02-19 2026-02-26
Les jardins de l’Éveil proposent un atelier pour les enfants de 4 à 6 ans pour apprendre à soigner un poney.
Atelier sans les parents, bottes et K-way à prévoir. .
5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40
