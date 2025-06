Apprenti Tea Golf Croquet – Villa Hortebise Salies-de-Béarn 18 juillet 2025 17:00

Villa Hortebise 31 avenue des Pyrénées Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-18 17:00:00

2025-07-18

Venez tester une séance de découverte golf encadrée par Cédric Hoffstetter, coach et ancien joueur professionnel autour de 3 ateliers practice filet, sortie de sable et approches. Vous trouverez également un parcours de croquet où vous prendrez plaisir à jouer tout en dégustant un thé et des petits gâteaux.

Riche de sa pédagogie et de sa sympathie, vous partagerez un moment passionnant avec ce professionnel du golf qui promet de faire « swinger » votre journée!

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme. .

Villa Hortebise 31 avenue des Pyrénées

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com

