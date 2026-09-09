Apprentis apothicaires Crest
samedi 19 septembre 2026 · Crest
Informations pratiques
Crest
Apprentis apothicaires
Rue de la Tour Crest Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez la médecine médiévale et ses croyances. Apprenez à reconnaitre les plantes aromatiques et médicinales, et leurs vertus. Tels des médecins du Moyen Âge, soignez différents personnages et trouvez le meilleur remède pour soigner leurs maux.
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Rue de la Tour Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr
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English : Apprentis apothicaires
Discover medieval medicine and its beliefs. Learn to identify aromatic and medicinal plants and their properties. Just like medieval doctors, treat various characters and find the best remedy to cure their ailments.
L’événement Apprentis apothicaires Crest a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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