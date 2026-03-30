Apprentis artistes (dès 13 ans) Initiation à l’encre de chine Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Apprentis artistes (dès 13 ans) Initiation à l’encre de chine

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Grâce à la découverte de gestes simples pour dessiner à l’encre de Chine, améliorez votre dextérité et créez des herbes heureuses jolies et délicates.

Animé par Valérie Pagésy

Tarif : 8,50 € pour les -18 ans et 10,50 € pour les + 18 ans

Inscription uniquement en ligne : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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English : Apprentis artistes (dès 13 ans) Initiation à l’encre de chine

L’événement Apprentis artistes (dès 13 ans) Initiation à l’encre de chine Vernon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération