Apprentis artistes (dès 13 ans) Initiation au fusain : rythmes verticaux Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Apprentis artistes (dès 13 ans) Initiation au fusain : rythmes verticaux

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Avis aux amateurs de fusain ! L’artiste plasticienne Valérie Pagésy vous propose un atelier unique à la découverte de cet outil si particulier qu’est le charbon à dessiner et laisser libre cours à votre imagination pour créer une ville futuriste.

Tarif : 10,50 € par participant

Inscription uniquement en ligne : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

