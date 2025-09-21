Apprentis bâtisseurs La Maison des Mégalithes – Alignements de Carnac Carnac

Gratuit, réservation obligatoire par e-billetterie. Limité à 30 personnes. A partir de 7 ans. Visite guidée et activités en extérieur. Prévoir des vêtements de saison et des chaussures fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Devenez apprenti bâtisseur du Néolithique pour percer les secrets de construction des menhirs. Après la visite guidée des Alignements et du dolmen de Kermario, expérimentez plusieurs techniques archéo-compatibles de déplacement et de levage de mégalithes. Présentation de fac-similés d’outils néolithiques et démonstration de fabrication d’une cordelette à partir de fibres végétales.

Des sites mégalithiques parmi les premiers protégés par l'État. L'approche scientifique de Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques, pousse l'État à mener à partir de 1830 une politique d'acquisition et de conservation des mégalithes. Au XXIe siècle, les sites bénéficient de restaurations et de projets d'aménagements. Des études récentes ont permis de rattacher l'histoire de ces sites aux évolutions intervenues au cours du Néolithique, dans une période qui marque le début de la vie sédentaire. Les files de menhirs permettent le cheminement vers un espace considéré comme sacré : les enceintes. Les dolmens ont une fonction funéraire.

©Cédric Wachthausen, Centre des monuments nationaux