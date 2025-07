Apprentis fermier Bosc-Mesnil

Enfant seul de 5 à 12 ans.

Une matinée entouré des animaux où les enfants pourront découvrir le métier à travers diverses tâches, nourrir les animaux, remettre de la paille, donner le foin, brosser, câliner et observer chaque animal pour apprendre à communiquer avec lui! Puis à travers des jeux ludiques ils pourront approfondir ou restituer les connaissances acquises durant la matinée!

Cet atelier permet aux enfants de gagner en autonomie, de prendre confiance en eux et de partager un moment unique avec leur animal favori!

English : Apprentis fermier

Children aged 5 to 12.

A morning surrounded by animals where children can discover the job through various tasks, feeding the animals, putting straw, giving hay, brushing, cuddling and observing each animal to learn how to communicate with it! Then, through fun games, they can deepen or restore the knowledge they have acquired during the morning!

This workshop enables children to become more independent, gain self-confidence and share a unique moment with their favorite animal!

German :

Alleinstehende Kinder von 5 bis 12 Jahren.

Ein Vormittag mit den Tieren, an dem die Kinder den Beruf des Tierpflegers anhand verschiedener Aufgaben kennenlernen können: Tiere füttern, Stroh einstreuen, Heu füttern, striegeln, kuscheln und jedes Tier beobachten, um zu lernen, wie man mit ihm kommuniziert! Anschließend können sie die am Vormittag erworbenen Kenntnisse mithilfe von Spielen vertiefen oder wiedergeben

Dieser Workshop ermöglicht es den Kindern, selbstständiger zu werden, ihr Selbstvertrauen zu stärken und einen einzigartigen Moment mit ihrem Lieblingstier zu teilen!

Italiano :

Bambini dai 5 ai 12 anni.

Una mattinata in mezzo agli animali in cui i bambini potranno scoprire il mestiere attraverso vari compiti, dando da mangiare agli animali, mettendo la paglia, dando il fieno, spazzolando, coccolando e osservando ogni animale per imparare a comunicare con lui! Poi, attraverso divertenti giochi, potranno approfondire o reintrodurre le conoscenze acquisite durante la mattinata!

Questo laboratorio permette ai bambini di diventare più indipendenti, di acquisire fiducia in se stessi e di condividere un momento unico con il loro animale preferito!

Espanol :

Niños de 5 a 12 años.

Una mañana rodeados de animales en la que los niños podrán descubrir el trabajo a través de diversas tareas, alimentando a los animales, poniendo paja, dando heno, cepillando, mimando y observando a cada animal ¡para aprender a comunicarse con él! Después, a través de divertidos juegos, podrán ampliar o reintroducir los conocimientos adquiridos durante la mañana

Este taller permite a los niños ser más independientes, ganar confianza en sí mismos y compartir un momento único con su animal favorito

