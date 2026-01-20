Apprentis fermier Bosc-Mesnil

Apprentis fermier

276 Route du Centre Bosc-Mesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 09:00:00

fin : 2026-02-25 11:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Enfant seul de 5 à 12 ans.

Une matinée entouré des animaux où les enfants pourront découvrir le métier à travers diverses tâches, nourrir les animaux, remettre de la paille, donner le foin, brosser, câliner et observer chaque animal pour apprendre à communiquer avec lui! Puis à travers des jeux ludiques ils pourront approfondir ou restituer les connaissances acquises durant la matinée!

Cet atelier permet aux enfants de gagner en autonomie, de prendre confiance en eux et de partager un moment unique avec leur animal favori! .

276 Route du Centre Bosc-Mesnil 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 66 84 13

