Bosc-Mesnil

Apprentis fermier

276 Route du Centre Bosc-Mesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 11:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Les enfants de plus de 5 ans pourront venir passer la matinée avec nous. Au programme, nourrissage des animaux, sortie dans les enclos, remettre de la paille, du foin, de l’eau aux animaux et surtout profiter de pleins de câlins au réveil de nos animaux ! Viens découvrir notre métier d’encore plus près et tente de décrocher ton diplôme ! .

276 Route du Centre Bosc-Mesnil 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 66 84 13

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English : Apprentis fermier

L’événement Apprentis fermier Bosc-Mesnil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Bray Eawy