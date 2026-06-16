Apprentis fermier Bosc-Mesnil
Apprentis fermier Bosc-Mesnil samedi 18 juillet 2026.
Bosc-Mesnil
Apprentis fermier
276 Route du Centre Bosc-Mesnil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 11:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Les enfants de plus de 5 ans pourront venir passer la matinée avec nous. Au programme, nourrissage des animaux, sortie dans les enclos, remettre de la paille, du foin, de l’eau aux animaux et surtout profiter de pleins de câlins au réveil de nos animaux ! Viens découvrir notre métier d’encore plus près et tente de décrocher ton diplôme ! .
276 Route du Centre Bosc-Mesnil 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 66 84 13
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English : Apprentis fermier
L’événement Apprentis fermier Bosc-Mesnil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Bray Eawy
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