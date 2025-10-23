Apprentis fermiers ! Domaine de Menez Meur Hanvec

Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec Finistère

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 15:15:00

2025-10-23

Combien pèse le cheval de trait breton ? Quel est le plus petit mouton du monde ? Le petit du cochon s’appelle-t-il porcinet, cochonnet ou porcelet ? Que fait une vache canadienne dans un élevage breton ?

Nos animateurs vous donnent la clef des champs et vous emmènent à la rencontre des animaux de la ferme de Menez Meur moutons, chèvres, vaches, chevaux et cochons. Découvrez les 12 races domestiques bretonnes élevées au domaine et pour un moment inoubliable en famille nourrissez les animaux à la ferme pédagogique !

Sur inscription au 02 98 68 81 71 ou à domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr .

