Apprentis fromagers Cave la Vinsobraise Vinsobres

Cave la Vinsobraise 1200 Route de la cave Vinsobres Drôme
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
Atelier pour les enfants fabrication de fromage
Comment fabriquer le comté, la transformation du lait, le choix des produits, mise en pratique et dégustation
Inscription obligatoire sur place au stand de la fromagerie
Cave la Vinsobraise 1200 Route de la cave Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 01 20 comptoir@la-vinsobraise.com
English :
Cheese-making workshop for children
How to make Comté cheese, milk processing, product selection, hands-on experience and tasting
On-site registration required at the cheese dairy stand
German :
Workshop für Kinder: Käseherstellung
Wie man Comté herstellt, Milchverarbeitung, Auswahl der Produkte, praktische Umsetzung und Verkostung
Anmeldung vor Ort am Stand der Käserei erforderlich
Italiano :
Laboratorio per bambini: fare il formaggio
Come si produce il formaggio Comté, lavorazione del latte, scelta dei prodotti, esperienza pratica e degustazione
Iscrizione obbligatoria in loco presso lo stand del caseificio
Espanol :
Taller para niños: fabricación de queso
Cómo hacer queso Comté, transformación de la leche, elección de productos, experiencia práctica y degustación
Inscripción obligatoria in situ en el stand de la quesería
L’événement Apprentis fromagers Vinsobres a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale