Apprentis fromagers Cave la Vinsobraise Vinsobres

Apprentis fromagers

Cave la Vinsobraise 1200 Route de la cave Vinsobres Drôme

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Atelier pour les enfants fabrication de fromage

Comment fabriquer le comté, la transformation du lait, le choix des produits, mise en pratique et dégustation



Inscription obligatoire sur place au stand de la fromagerie

Cave la Vinsobraise 1200 Route de la cave Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 01 20 comptoir@la-vinsobraise.com

English :

Cheese-making workshop for children

How to make Comté cheese, milk processing, product selection, hands-on experience and tasting



On-site registration required at the cheese dairy stand

German :

Workshop für Kinder: Käseherstellung

Wie man Comté herstellt, Milchverarbeitung, Auswahl der Produkte, praktische Umsetzung und Verkostung



Anmeldung vor Ort am Stand der Käserei erforderlich

Italiano :

Laboratorio per bambini: fare il formaggio

Come si produce il formaggio Comté, lavorazione del latte, scelta dei prodotti, esperienza pratica e degustazione



Iscrizione obbligatoria in loco presso lo stand del caseificio

Espanol :

Taller para niños: fabricación de queso

Cómo hacer queso Comté, transformación de la leche, elección de productos, experiencia práctica y degustación



Inscripción obligatoria in situ en el stand de la quesería

