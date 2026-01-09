Apprentis pisteurs Route sans nom Gevry
Apprentis pisteurs Route sans nom Gevry mercredi 18 février 2026.
Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
2026-02-18
Plongeons dans le quotidien des animaux en suivant les traces qu’ils laissent sur leur passage. Entre empreintes, terriers et autres indices, devenez de véritables détectives de la nature ! .
Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 65 70 51 tcourriere.dole.environnement@gmail.com
