Apprentis sorciers au musée Jean Lurçat Musée Jean Lurçat Angers vendredi 20 février 2026.
Début : 2026-02-20 10:30:00
fin : 2026-02-27 11:45:00
2026-02-20 2026-02-27
Entrez dans le monde magique des tapisseries et apprenez à concocter une potion de sorciers. .
Musée Jean Lurçat 4, Boulevard Arago Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38 serviceculturel.musees@ville.angers.fr
L’événement Apprentis sorciers au musée Jean Lurçat Angers a été mis à jour le 2026-01-22 par Destination Angers