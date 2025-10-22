Apprentis sorciers Jardin Potager Bonnétable
Venez en famille aider Mélusine à sauver sa fête d’Halloween !
Mélusine est en plein préparatifs pour sa fête d’Halloween… Malheur son précieux grimoire et ses ingrédients ont disparu…
Arriverez-vous à les retrouver ?
Animation familiale à partir de 6 ans, les enfants doivent être accompagnés par un adulte. Sur réservation uniquement avant le 20 octobre au 02 43 52 01 34. Tarif 2€ .
Jardin Potager 1, rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 01 34
English :
Bring the whole family to help Mélusine save her Halloween party!
German :
Kommen Sie mit Ihrer Familie und helfen Sie Melusine, ihre Halloween-Party zu retten!
Italiano :
Venite in famiglia e aiutate Mélusine a salvare la sua festa di Halloween!
Espanol :
¡Ven en familia y ayuda a Mélusine a salvar su fiesta de Halloween!
