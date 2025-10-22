Apprentis sorciers Jardin Potager Bonnétable

Venez en famille aider Mélusine à sauver sa fête d’Halloween !

Mélusine est en plein préparatifs pour sa fête d’Halloween… Malheur son précieux grimoire et ses ingrédients ont disparu…

Arriverez-vous à les retrouver ?

Animation familiale à partir de 6 ans, les enfants doivent être accompagnés par un adulte. Sur réservation uniquement avant le 20 octobre au 02 43 52 01 34. Tarif 2€ .

Jardin Potager 1, rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 01 34

English :

Bring the whole family to help Mélusine save her Halloween party!

German :

Kommen Sie mit Ihrer Familie und helfen Sie Melusine, ihre Halloween-Party zu retten!

Italiano :

Venite in famiglia e aiutate Mélusine a salvare la sua festa di Halloween!

Espanol :

¡Ven en familia y ayuda a Mélusine a salvar su fiesta de Halloween!

