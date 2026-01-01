Apprentis vanniers Munchhausen

Apprentis vanniers

42 route du Rhin Munchhausen Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31 2026-02-10

Activité jadis courante le long du Rhin, la vannerie est aujourd’hui tombée en désuétude. Ce stage vous initiera, à travers la fabrication d’un panier, aux bases indispensables pour qui souhaite renouer avec cette pratique ancienne. A prévoir couteau pointu et sécateur. Inscription préalable obligatoire.

Intervenant Raymond OESTERLE, vannier amateur .

42 route du Rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

Introduction to basketry through the making of a basket, with the basics essential for those who wish to revive this ancient practice. Registration required. To bring: sharp knife and pruning shears.

