Apprentis vanniers Munchhausen
samedi 31 janvier 2026
Apprentis vanniers
42 route du Rhin Munchhausen Bas-Rhin
Samedi 2026-01-31 09:00:00
2026-01-31 2026-02-10
Activité jadis courante le long du Rhin, la vannerie est aujourd’hui tombée en désuétude. Ce stage vous initiera, à travers la fabrication d’un panier, aux bases indispensables pour qui souhaite renouer avec cette pratique ancienne. A prévoir couteau pointu et sécateur. Inscription préalable obligatoire.
Intervenant Raymond OESTERLE, vannier amateur .
42 route du Rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com
English :
Introduction to basketry through the making of a basket, with the basics essential for those who wish to revive this ancient practice. Registration required. To bring: sharp knife and pruning shears.
