Apprentissage conducteur de ligne de production Agence MOLSHEIM Molsheim

Apprentissage conducteur de ligne de production Agence MOLSHEIM Molsheim jeudi 6 novembre 2025.

Apprentissage conducteur de ligne de production Jeudi 6 novembre, 08h00 Agence MOLSHEIM European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T08:00:00+01:00 – 2025-11-06T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-06T08:00:00+01:00 – 2025-11-06T11:00:00+01:00

Devenez Conducteur de Ligne de Production en Apprentissage ! Vous avez moins de 30 ans (ou travailleur handicapé sans limite d’âge) et cherchez une formation qualifiante en alternance ? Intégrer notre session de recrutement pour préparer un contrat d’apprentissage de 14 mois en tant que Conducteur de Ligne de Production de niveau Bac ! Début du contrat : 1er décembre 2025 Formation dispensée par le CFAI d’Eckbolsheim L’opportunité de rejoindre l’une de nos entreprises partenaires : Verissima , K

Agence MOLSHEIM 67120 Molsheim Molsheim 67120 European Collectivity of Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520954 »}]

Devenez Conducteur de Ligne de Production en Apprentissage ! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie