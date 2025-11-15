APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS SPÉCIAL RECHERCHE D’EMPLOI (CYCLE 3 SÉANCES) Montpellier
Domaine départemental pierresvives Montpellier Hérault
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-22
2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29
Vous cherchez un emploi ? Participez à trois séances pour améliorer votre français à l’oral et réussir vos entretiens d’embauche !
Objectifs
• Travailler sur le CV
• Mettre en valeur votre parcours professionnel
• Vous exprimer avec aisance à l’oral
Sur inscription à partir du 15 octobre .
Domaine départemental pierresvives Montpellier 34080 Hérault Occitanie
