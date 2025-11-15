APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS SPÉCIAL RECHERCHE D’EMPLOI (CYCLE 3 SÉANCES)

Domaine départemental pierresvives Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29

Vous cherchez un emploi ? Participez à trois séances pour améliorer votre français à l’oral et réussir vos entretiens d’embauche !

Objectifs

• Travailler sur le CV

• Mettre en valeur votre parcours professionnel

• Vous exprimer avec aisance à l’oral

Sur inscription à partir du 15 octobre .

Domaine départemental pierresvives Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS SPÉCIAL RECHERCHE D’EMPLOI (CYCLE 3 SÉANCES) Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 PIERRESVIVES