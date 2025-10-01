Apprentissage flute amérindienne Saint-Priest-les-Fougères

Apprentissage flute amérindienne

Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-11

2025-10-01 2025-10-11 2025-10-17

Apprentissage de la flute siyotanka instrument intuitif et de reliance des indiens d’Amérique du Nord.

Acquérir les coordinations, la dextérité, les techniques et jouer vos créations, c’est le programme que je vous propose.

Il nécessite un apprentissage mais pas de connaitre la musique.

tout niveau .

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 54 10 63

English : Apprentissage flute amérindienne

Learn to play the siyotanka flute, the intuitive and connecting instrument of the North American Indians.

German : Apprentissage flute amérindienne

Erlernen der Siyotanka-Flöte als intuitives und verbindendes Instrument der nordamerikanischen Indianer.

Italiano :

Imparate a suonare il flauto Siyotanka, uno strumento intuitivo usato dagli indiani del Nord America per connettersi con gli antenati.

Espanol : Apprentissage flute amérindienne

Aprenda a tocar la flauta siyotanka, un instrumento intuitivo utilizado por los indios norteamericanos para conectar con sus antepasados.

