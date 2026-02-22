Apprentissage flute amérindienne Saint-Priest-les-Fougères
Apprentissage flute amérindienne Saint-Priest-les-Fougères mercredi 4 mars 2026.
Apprentissage flute amérindienne
Saint-Priest-les-Fougères Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-04 2026-03-14 2026-03-18
Apprentissage de la flute siyotanka instrument intuitif et de reliance des indiens d’Amérique du Nord.
Acquérir les coordinations, la dextérité, les techniques et jouer vos créations, c’est le programme que je vous propose.
Il nécessite un apprentissage mais pas de connaitre la musique.
tout niveau .
Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 54 10 63
English : Apprentissage flute amérindienne
Learn to play the siyotanka flute, the intuitive and connecting instrument of the North American Indians.
L’événement Apprentissage flute amérindienne Saint-Priest-les-Fougères a été mis à jour le 2026-02-19 par Isle-Auvézère