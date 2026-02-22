Apprentissage flute amérindienne

Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-14 2026-03-18

Apprentissage de la flute siyotanka instrument intuitif et de reliance des indiens d’Amérique du Nord.

Acquérir les coordinations, la dextérité, les techniques et jouer vos créations, c’est le programme que je vous propose.

Il nécessite un apprentissage mais pas de connaitre la musique.

tout niveau .

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 54 10 63

English : Apprentissage flute amérindienne

Learn to play the siyotanka flute, the intuitive and connecting instrument of the North American Indians.

