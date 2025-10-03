Apprentissage premier secours Moutiers-les-Mauxfaits

Apprentissage premier secours Moutiers-les-Mauxfaits vendredi 3 octobre 2025.

Apprentissage premier secours

Centre de Secours Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 08:30:00

fin : 2025-11-17 12:00:00

Date(s) :

2025-10-03 2025-10-10 2025-11-17 2025-11-24

.

Centre de Secours Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Apprentissage premier secours Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral