Apprenti’tour CFA Ferrandi, CFA Ferrandi Saint-Gratien, Saint-Gratien

Apprenti’tour CFA Ferrandi Jeudi 16 avril, 13h00 CFA Ferrandi Saint-Gratien Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T13:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T13:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00

Apprenti’tour / Apprentiscène 2026 arrive en Île-de-France : quand l’apprentissage monte sur scène !

Et si le théâtre devenait un levier pour révéler les talents, valoriser les métiers de la branche Hôtels, cafés, restaurants et faire rayonner l’apprentissage en Île-de-France ?

Apprenti’tour / Apprentiscène 2026, c’est un programme pédagogique innovant qui mobilise le théâtre comportemental pour développer les compétences humaines et professionnelles des apprentis d’aujourd’hui et de demain.

Une expérience unique pour :

Valoriser les filières et les métiers HCR, (Hôtels, cafés, restaurants),

Renforcer la confiance et l’expression des apprentis,

Changer le regard sur l’apprentissage,

Créer un moment de partage entre jeunes, professionnels et public.

Deux grands rendez-vous en 2026 :

Sélection régionale « Apprenti’tour » : jeudi 16 avril après-midi au CFA FERRANDI Paris à St Gratien,

Soirée HCR AKTO : Lundi 18 mai au Théâtre de la Renaissance à Paris.

CFA Ferrandi Saint-Gratien 17 Bd Pasteur, 95210 Saint-Gratien Saint-Gratien 95210 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaK9Uf17nX31Ho9z6CaBotZpUNUJDQ1RZUFI3SkszNTlUM0dYOVVYRVJRQy4u »}, {« type »: « email », « value »: « samir.ouanoughi@akto.fr »}]

Apprentiscène 2026 arrive en Île-de-France, à Saint-Gratien, le 16 Avril. Théâtre promotion des métiers Hôtel café restaurant