Apprenti’tour CFA Ferrandi, CFA Ferrandi Saint-Gratien, Saint-Gratien
Apprenti’tour CFA Ferrandi, CFA Ferrandi Saint-Gratien, Saint-Gratien jeudi 16 avril 2026.
Apprenti’tour CFA Ferrandi Jeudi 16 avril, 13h00 CFA Ferrandi Saint-Gratien Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T13:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T13:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00
Apprenti’tour / Apprentiscène 2026 arrive en Île-de-France : quand l’apprentissage monte sur scène !
Et si le théâtre devenait un levier pour révéler les talents, valoriser les métiers de la branche Hôtels, cafés, restaurants et faire rayonner l’apprentissage en Île-de-France ?
Apprenti’tour / Apprentiscène 2026, c’est un programme pédagogique innovant qui mobilise le théâtre comportemental pour développer les compétences humaines et professionnelles des apprentis d’aujourd’hui et de demain.
Une expérience unique pour :
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Valoriser les filières et les métiers HCR, (Hôtels, cafés, restaurants),
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Renforcer la confiance et l’expression des apprentis,
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Changer le regard sur l’apprentissage,
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Créer un moment de partage entre jeunes, professionnels et public.
Deux grands rendez-vous en 2026 :
- Sélection régionale « Apprenti’tour » : jeudi 16 avril après-midi au CFA FERRANDI Paris à St Gratien,
- Soirée HCR AKTO : Lundi 18 mai au Théâtre de la Renaissance à Paris.
CFA Ferrandi Saint-Gratien 17 Bd Pasteur, 95210 Saint-Gratien Saint-Gratien 95210 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaK9Uf17nX31Ho9z6CaBotZpUNUJDQ1RZUFI3SkszNTlUM0dYOVVYRVJRQy4u »}, {« type »: « email », « value »: « samir.ouanoughi@akto.fr »}]
Apprentiscène 2026 arrive en Île-de-France, à Saint-Gratien, le 16 Avril. Théâtre promotion des métiers Hôtel café restaurant