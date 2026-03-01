Apprivoiser les émotions qui entravent notre capacité d’apprendre Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris
Apprivoiser les émotions qui entravent notre capacité d’apprendre Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris jeudi 26 mars 2026.
Apprendre est un processus qui suppose essais, erreurs et rectifications, ce qui nous confronte à des émotions désagréables qui peuvent se traduire par de la démotivation, de l’inhibition, de la frustration ou des difficultés à se concentrer.
Dans le cadre de cet atelier, nous apprendrons à identifier nos réactions négatives en situation d’apprentissage et testerons des stratégies concrètes qui permettent d’apaiser ses émotions pour apprendre avec davantage d’efficacité.
Cet atelier se déroulera en visioconférence sous une forme interactive. Il sera animé par Hélène Weber, psychologue, sociologue, autrice et formatrice en pédagogie.
Et si l’apprentissage n’était pas qu’une question de méthode, mais aussi d’émotions ? Cet atelier interactif en ligne vous propose d’explorer autrement votre manière d’apprendre, pour gagner en sérénité et en efficacité.
Le jeudi 26 mars 2026
de 12h30 à 14h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 17 ans.
Date(s) : 2026-03-26T12:30:00+02:00_2026-03-26T14:00:00+02:00
Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris
https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/
