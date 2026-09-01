Approche botanique du jardin du cloître Moirax
dimanche 20 septembre 2026 · Moirax
Informations pratiques
Moirax
Approche botanique du jardin du cloître
Place de l’église Moirax Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Approche botanique du jardin du cloître. Entrée libre.
Approche botanique du jardin du cloître. Entrée libre. .
Place de l’église Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 43 29 98 patrimoine@moirax.fr
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English : Approche botanique du jardin du cloître
A Botanical Tour of the Cloister Garden. Free admission.
L’événement Approche botanique du jardin du cloître Moirax a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Destination Agen
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