Informations pratiques

Moirax

Approche botanique du jardin du cloître

Place de l’église Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Approche botanique du jardin du cloître. Entrée libre.

Approche botanique du jardin du cloître. Entrée libre. .

Place de l’église Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 43 29 98 patrimoine@moirax.fr

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English : Approche botanique du jardin du cloître

A Botanical Tour of the Cloister Garden. Free admission.

L’événement Approche botanique du jardin du cloître Moirax a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Destination Agen