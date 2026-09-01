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AGENDA · Moirax

Approche botanique du jardin du cloître Moirax

dimanche 20 septembre 2026 · Moirax

Approche botanique du jardin du cloître Moirax

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de l’église
Ville
47310 Moirax
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Moirax

Approche botanique du jardin du cloître

Place de l’église Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Approche botanique du jardin du cloître. Entrée libre.
Approche botanique du jardin du cloître. Entrée libre.   .

Place de l’église Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 43 29 98  patrimoine@moirax.fr

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English : Approche botanique du jardin du cloître

A Botanical Tour of the Cloister Garden. Free admission.

L’événement Approche botanique du jardin du cloître Moirax a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Destination Agen

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