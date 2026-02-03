Approche de l’espagnol Saint-Julien-Molhesabate

Approche de l’espagnol

Salle sous la mairie Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 15:00:00

fin : 2026-04-10 17:00:00

Date(s) :

2026-04-10

L’air de rien Chanter et s’amuser en espagnol ! Une approche ludique et musicale pour découvrir une langue étrangère en douceur. Pour tous les enfants. Gratuit. Inscription 06 41 92 81 17

Salle sous la mairie Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 92 81 17

English :

L’air de rien Sing and have fun in Spanish! A fun, musical approach to learning a foreign language. For all children. Free admission. Registration 06 41 92 81 17

