Approche Snoezelen Médiathèque de Gasny Gasny samedi 13 décembre 2025.
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
2025-12-13 10:00:00
2025-12-13 11:00:00
2025-12-13
Venez passer un moment plein de douceur en famille dans un espace multi sensoriel où tous vos sens seront sollicités !
Afin de garantir une expérience sensorielle optimale, nous ne pouvons accueillir que 5 enfants qui devront être accompagnés par un adulte. .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
Approche Snoezelen
