Approcher et comprendre les rythmes cosmiques Plonéour-Lanvern

6 Kerhuel Plonéour-Lanvern Finistère
Début : 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
Agir au jardin et à la ferme en conscience et en harmonie avec les rythmes cosmiques .
Découverte et mode d’emploi du calendrier lunaire et planétaire
Atelier introductif de deux heures .
6 Kerhuel Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 84 15 61 97
