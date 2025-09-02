APPROFONDISSEMENT SUR CANVA Association culture et loisirs Clamecy
APPROFONDISSEMENT SUR CANVA
Association culture et loisirs 19 rue des Moulins Clamecy Nièvre
Début : 2025-09-02 18:00:00
fin : 2025-09-02 20:00:00
2025-09-02
Approfondissement sur Canva, outil de design graphique en ligne gratuit. On peut l’utiliser pour créer ses publications sur les réseaux sociaux, ses présentations, ses affiches, ses vidéos, ses logos… Nous vous proposons un temps d’échange autour de nos pratiques respectives de Canva pour apprendre les uns des autres et/ou trouver ensemble. Pour participer à l’atelier, il faut déjà connaître le logiciel, amener son ordinateur portable à la session. Gratuit .
Association culture et loisirs 19 rue des Moulins Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org
