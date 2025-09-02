APPROFONDISSEMENT SUR CANVA Association culture et loisirs Clamecy

APPROFONDISSEMENT SUR CANVA Association culture et loisirs Clamecy mardi 2 septembre 2025.

APPROFONDISSEMENT SUR CANVA

Association culture et loisirs 19 rue des Moulins Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-02 18:00:00

fin : 2025-09-02 20:00:00

Date(s) :

2025-09-02

Approfondissement sur Canva, outil de design graphique en ligne gratuit. On peut l’utiliser pour créer ses publications sur les réseaux sociaux, ses présentations, ses affiches, ses vidéos, ses logos… Nous vous proposons un temps d’échange autour de nos pratiques respectives de Canva pour apprendre les uns des autres et/ou trouver ensemble. Pour participer à l’atelier, il faut déjà connaître le logiciel, amener son ordinateur portable à la session. Gratuit .

Association culture et loisirs 19 rue des Moulins Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

English : APPROFONDISSEMENT SUR CANVA

German : APPROFONDISSEMENT SUR CANVA

Italiano :

Espanol :

L’événement APPROFONDISSEMENT SUR CANVA Clamecy a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Clamecy Haut Nivernais