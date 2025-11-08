Appuyez sur pause La Haye du Puits La Haye

Appuyez sur pause

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Faites de la nature votre allié ! En compagnie de Marine Lemonnier, un temps de méditation en musique pour apprendre à se relaxer pour mieux se retrouver. Des exercices pratiques à refaire chez soi pour mieux apprivoiser ses émotions.

Dès 7 ans, gratuit, sur inscription. .

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

English : Appuyez sur pause

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Appuyez sur pause La Haye a été mis à jour le 2025-10-28 par Côte Ouest Centre Manche