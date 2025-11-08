Appuyez sur pause La Haye du Puits La Haye
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche
Début : 2025-11-08 14:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Faites de la nature votre allié ! En compagnie de Marine Lemonnier, un temps de méditation en musique pour apprendre à se relaxer pour mieux se retrouver. Des exercices pratiques à refaire chez soi pour mieux apprivoiser ses émotions.
Dès 7 ans, gratuit, sur inscription. .
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
